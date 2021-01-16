"التضامن": نسعى لتوفير أطراف صناعية لذوي الإعاقة بجودة عالية وأسعار مناسبة (فيديو)
السبت 16/يناير/2021 - 02:37 م
رقية جمال
قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق البرنامج القومي للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يعتمد على إنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية في مصر.
وأضاف "خليل"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن البرنامج أطلق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أغسطس الماضي بضرورة تجميع جهود الوزارات والجهات المعنية في جهة واحدة تقوم بتوفير الأطراف الصناعية بجودة عالية وأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الموحدة تأتي في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة، ومحاولة دمجهم في الحياة العامة التعليمية والعملية وجميع مناحي الحياة؛ لتقليل الآثار الناجمة عن إعاقتهم.
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