برونو فيرنانديز يفتح النار على كلوب

السبت 16/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
علق البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على الإنتقادات التي طالت فريقه مؤخراً بسبب الحصول على ركلات جزاء كثيرة.


وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة ذا صن أكد أنه لا يريد أن يكون خصمه ليفربول بنفس مستواه أو بنفس القدر من الألقاب ومن الواضح للجميع أن الكل يعرف ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للجمهور


وأنهى أنه لا يجب على مدير فني كبير بحجم يورجن كلوب التحدث عن فريق يحصل على ضربات جزاء أكثر منه خاصةً أنها جميعاً تأتي مستحقة.

أخبار تهمك

برونو فيرنانديز يفتح النار على كلوب

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جمال للزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 23 ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

11:46 ص

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

01:30 م

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

12:27 م

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض