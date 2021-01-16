بإطلالة هادئة.. عبير صبري فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

السبت 16/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة بسيطة، حيث اعتمدت على مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر بسيطة.


يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة

أخبار تهمك

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. المقاولون العرب يستهدف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز

منذ نصف ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 م

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

02:33 م

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

11:46 ص

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

01:30 م

الكشف عن قيمة صفقة انتقال حسين الشحات للأهلي

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض