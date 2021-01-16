التحقيق في واقعة العثور على جثة طبيب متحللة بفيلا في الإسكندرية

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طبيب أسنان فى تحلل كامل داخل فيلته، وتم سؤال زوجته وابنته عن الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة عبد الله.ع.ا.ح، 64 سنة، طبيب أسنان، متوفى وفى حالة تحلل كامل داخل فيلّته بدائرة القسم.



وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن طبيب الأسنان قرر الاعتزال عن الناس والعيش بعيدًا عنهم داخل فيلته منذ 10 سنوات ماضية، بصحبه زوجته 55 سنة، تعمل طبيبة وتعاني من وسواس قهري، وابنتهما 20 سنة، طالبة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة مصابة بمرض عقلي، وقطعوا التواصل مع الجميع، فأصبحت الأسرة لا تعرف ما يدور خارج أسوار الفيلا، ويوم الواقعة حضرت شقيقة الزوجة ن.ح.، لزيارة شقيقتها فى الفيلا محل سكنها، وكانت زيارة طارئة، فوجدت الجثة فى تحلل كامل، أعلى مرتبة فى صالة الفيلا ويرتدي كامل ملابسه، واستغاثت بالأهالي.



وتم إبلاغ الشرطة والتى حضرت الى الفيلا وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.