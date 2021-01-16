عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 16/يناير/2021 - 02:09 م
ترامب
ترامب
وكالات

 أفادت قناة سي إن بي سي، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بإعادة تفعيل حسابات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، على فيسبوك وتويتر وانستجرام.

 

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر، إغلاق صفحة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، نهائيًا بسبب تغريداته المحرضة على العنف.

 

ومنذ ترشح ترامب، لرئاسة أمريكا، في الولاية الأولى، كان يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون وسيلته للتواصل المباشر مع الرأي العام الداخلي والخارجي.

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