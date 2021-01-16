"الحرف اليدوية" تلتقي ممثلي مصانع السجاد اليدوي بساقية أبو شعرة

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التقى مسعد عمران رئيس غرفه الحرف اليدوية، بممثلي مصانع السجاد اليدوي بقريه ساقيه أبو شعره بمركز اشمون بمحافظه المنوفية، حيث ناقش الاجتماع المشكلات الخاصة بصناعة السجاد اليدوي بقريه ساقية أبو شعره تلك القرية المعروفه عالميًا بانتاجها للسجاد اليدوي، حيث أنها هي مصدر صناعة السجاد اليدوي داخل جمهورية مصر العربية ولها شهرة عالمية.

وقال إن ممثلي المصانع بقرية ساقية أبو شعره اشتكوا من نقص الخامات اللازمة للتصنيع بجوده عالية كما كان في السابق، ولعدم تواجد تصميمات جديدة، طبقًا لاحتياجات العملاء لكي تلبي احتياجات السوق الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى وجود مشكله بالتسويق، بسبب أزمة فيروس كورونا، فيما استعرض عمران مبادره رئاسة الجمهورية " تتلف في حرير"، لمساعده منتجي ومصنعي السجاد اليدوي، حيث سيتم تسليم كل حرفي يعمل بصناعه السجاد نول خشبي بالإضافة الى التصميمات الجديده الفريده والمتميزه لكل حرفي على حده.

وأيضًا تسليم الخامات وسوف تقوم شركه بعمل التسويق وشراء المنتجات منهم بعد ختمها بختم وزاره التضامن الاجتماعي أو غرفه صناعة الحرف اليدوية بذلك تكون المنتجات متميزة وسيتم عرضها على لجنة فنية من غرفة صناعه الحرف اليدوية.



وكشف عن أن أصحاب المصانع رحبوا بتلك الفكرة، رغم وجود ضعف في التمويل لصغار المصنعين من جانب الحصول على قرض وخدمات مالية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلول مالية وغير مالية.



من جانبه اقترح ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة بأن تقوم القرية بعمل شركه مساهمة من مجموعه من شبابها وأولادها بالقرية وتقوم بالعمل على جلب التمويل وشراء المنتجات والتحدث باسم القرية والتعامل مع التجار الخارجيين للحفاظ على حقوق المصنع الحرفى داخل القرية، وهو مارحب به أصحاب المصانع بساقية أبو شعره، حيث سيتم التواصل مع المسؤولين والقانونيين لإنشاء تلك الشركة وقد تم الاتفاق على وجود مجموعة تعمل على التنسيق للمبادرة داخل القرية والمتابعه للتنفيذ على أرض الواقع.



وطالب أصحاب المصانع بتنفيذ معرض دائم داخل القرية ووضع القرية على الخريطة السياحية، ورفع كافة الطرق والمواصلات إلمودية إلى قرية ساقية أبو شعرة، وكان هناك الترحيب الشديد بمبادرة تتلف في حرير من جانب المصنعين لما يقوم بة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بصناعة السجاد اليدوية وقد تعهد الحضور بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى صغار المصنعين للنهوض بالصناعة عالمين ويكون لمصر تصنيف عالمي في صناعة السجاد اليدوي.



جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه سامي الفولي رئيس شعبه السجاد اليدوي بالغرفة، ونائب رئيس الشعبة حماده العادلي، وممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، وأحمد سلطان المستشار القانوني للغرفة.

