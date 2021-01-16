وزيرة البيئة أمام البرلمان: نستهدف الوصول لـ120 محطة رصد بيئي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تستهدف تنويع محطات الرصد البيئي في مختلف المناطق، وليس داخل القاهرة الكبرى فقط، مشيرة إلى أنه سيتم الوصول إلى 120 محطة قريبا، خصوصا في المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مؤكدة أنها ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.





وأضافت "فؤاد" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة حسام الدين عوض الله، أن زيادة نسبة التلوث، جاءت بسبب قطاع النقل وعوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة حل هذه المشكلة.





وأعلنت ياسمين فؤاد، أن هناك تعاونا مع البنك الدولي الذي وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة لا ترد لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب.





وأوضحت أنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدة مراعاة الاتفاقيات الدولية في التخلص من جميع المخلفات، موضحة أنه يتم تمويل المشروعات البيئية من داخل ميزانية الوزارة.





كما أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في أول اجتماع لها اليوم، الاتفاقية الخاصة بتقديم البنك الدولي منحة لا تتحاوز 750 ألف دولار لوزارة البيئة.



