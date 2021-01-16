التشكيلة الرسمية لمباراة وولفرهامبتون أمام وست بروميتش في الدوري الانجليزي

السبت 16/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن نونو سانتو وسام الأرادايس تشكيلة مباراة وولفرهامبتون ضد وست بروميتش والتي تجمع الفريقان على ملعب مولينيو لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي.


وجاءت تشكيلة وولفرهامبتون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : باتريسيو.

خط الدفاع : سيميدو ، كودي ، بولي ، سايس.

خط الوسط : ديندونكير ، نيفيز ، موتينهو ، تراوري ، سيلفا.

خط الهجوم : نيتو.

فيما يلعب فريق نادي وست بروميتش كالآتي :-

حراسة المرمى : بوتون.

خط الدفاع : أوشي ، أجاي ، بارتلي ، غيبس ، ليفرمور.

خط الوسط : بيريرا ، ساويرس ، سنودغراس ، جروشيسكي.

خط الهجوم : روبينسون.

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