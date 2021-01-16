غرفة عمليات مركزية بصحة الدقهلية لمراقبة الإمداد ومعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن لجنة مشتركة من ادارتى السلامة والصحة المهنية والبيئة بالمرور علي ١٠ مستشفيات بالدقهلية في الفترة من ١٠ يناير حتي ١٤ يناير للتاكد من سلامة اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر البيئة المناسبة لحفظ واستخدام الغازات والاكسيجين والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لاي خطر محتمل.



في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد واستمرارا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتوفير الاكسجين للمستشفيات وايماءا لتعليمات لتعليمان الدمتزرة هاله زايد وزيرة الصحة وحرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء استخدام تانكات الاكسيجين بمستشفيات الدقهلية



واشار وكيل صحة الدقهلية الى وجود غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظه