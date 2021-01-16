برلمانية: تناشد "الزراعة" الاهتمام بالجمعيات الزراعية للفلاحين

السبت 16/يناير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلي السيد القصير وزير الزراعة، بشأن نقص حصص الأسمدة وعجزها بالجمعيات الزراعية علي مستوي محافظة أسيوط خاصًة وبكل المحافظات بشكل عام.

وأضافت "السعيد" في طلبها، اليوم السبت، أن المواطنين من المُزارعين يعانون من أزمة عجز الأسمدة بالجمعيات الزراعية مما يهددهم محاصليهم بالهلاك والبوار ونقص الإنتاج، مُناشدة وزارة الزراعة الإهتمام بالجمعيات الزراعية للفلاحين حتي يمكنهم الحصول علي الأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية يُشكل عبء كبير علي المواطنين وذلك لإجبارهم علي شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن واستغلالهم من قِبل جشع تُجار السوق السوداء ورفع الأسعار إلي الضعف، موضحة أن كثير من المزارعين لا يعرفون سوي هذه المهنة ولديهم أُسر وأبناء بحاجة إلي مصاريف وإحتياجات يومية.


جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم بدء صرف الأسمدة الشتوية للمزارعين بداية من شهر أكتوبر الماضي، حيث إنه تم تسليم 2 شيكارة لـ4 محاصيل شتوية منها: «الخضر، والفاكهة، وبنجر السكر، وقصب السكر»، بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه لن يتم صرف الأسمدة للمزارعين إلا بعد القيام بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

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