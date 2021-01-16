أشعل النار في جثته.. إحالة عامل بناء لمحكمة الجنايات بقتل طفل والتعدي عليه جنسيا

السبت 16/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
قرر المستشار علاء فراج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر احالة عامل بناء لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل طفل والتعدي عليه جنسيا بمدينة الغردقة..

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة بلاغا بالعثور على جثة "م.ج ض ع ع"، ١٥ سنة في حالة تحلل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة اسكان الشباب الجديد بالغردقة، وبتكثيف الجهود الأمنية توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم حسين م ع ا، ٣٣ سنة عامل بناء، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والذي أقر بارتكاب الواقعة بعد قيام المجني عليه قبل الواقعة بعدة أيام بمحاولة التعدى عليه جنسيا أثناء نومه بصحبته بأحد العقارات تحت الإنشاء.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة بحجة إحضار بعض المتعلقات، وفور دخولهما المكان قام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه والتعدي عليه جنسيا، ومن ثم قام بخنقه حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

واكد المتهم في اقواله أنه عقب ذلك غادر المكان عقب تأكده من وفاة المجني عليه وفي اليوم التالي أحضر زجاجة بنزين وقام بسكبها على جثة المجني عليه وأشعل فيها النيران لإخفاء معالمها وصعوبة التعرف عليه، وقام بمغادرة موقع العمل في اليوم التالي لمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية حتى لا يتم كشف أمره، حتى تم القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة وإحالته للنيابة لتولي التحقيقات وقررت حبسه والتجديد له حتي تمت احالته للمحاكمة.

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