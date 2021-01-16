عاجل.. نجم الزمالك على رادار سموحة

السبت 16/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إقترب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر من حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بالحصول على خدمات واحد من نجوم نادي الزمالك.


وعلم الفجر الرياضي أن سموحة يستهدف ضم مصطفى فتحي الجناح الأيمن لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية من أجل الإنضمام لصفوف الفريق الساحلي.


ومن المُنتظر أن يتم توقيع العقود عقب إتمام الإتفاق بين إدارتي الناديين بعد إنهاء كافة الأمور الخاصة بالمقابل الماضي ومدة العقد سواء بالإعارة أو البيع.

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