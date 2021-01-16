الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا.. وتوضح حالة الطقس

السبت 16/يناير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
حددت هيئة الأرصاد الجوية المناطق التي ستشهد سقوط ـمطار غدا الاحد الموافق 17 من يناير لعام 2021، موضحة حالة الطقس بالتفصيل في البيان التالي.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن الطقس غدا يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وعن مناطق سقوط الامطار، أوضحت الأرصاد أن هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية.

بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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