حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بإ دارة المكافحة، برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة، شنت حملة على محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية.





وقاد الحملة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات بمعاونة قوة من قسم شرطة المسطحات بالفيوم بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي، حيث تم المرور بقرى العجميين والنصارية وأبو جنشوا وسنرو القبلية والمندرة.



