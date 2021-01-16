حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي

السبت 16/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بإدارة المكافحة، برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة، شنت حملة على محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية.

وقاد الحملة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات بمعاونة قوة من قسم شرطة المسطحات بالفيوم بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي، حيث تم المرور بقرى العجميين والنصارية وأبو جنشوا وسنرو القبلية والمندرة.

وتم خلال ذلك التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارة الزراعة وعدم الاتجار في أي مبيدات أو مخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة أو غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية.
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي
حمله مكبرة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركز وبندر الفيوم وإبشواي

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مخصبات مبيدات الفيوم وإبشواي

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