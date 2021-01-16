فى عيد ميلادها.. تعرف على فرق العمر بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

السبت 16/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال 41، وتعد ياسمين واحدة من الفنانات التى تتميز بخفة الظل، وأيضا تجيد الأدوار التراجيدية والرومانسية، ونشأت قصة الحب بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي، أثناء مسلسل لآخر نفس، وبعدها تم إعلان زواجهما، الأمر الذى أثار السوشيال ميديا وأخذ البعض يتداول أن فرق العمر بين ياسمين والعوضي ١٢ عاما.




وانزعج أحمد العوضي من شائعات أن ياسمين تكبره ب ١٢ سنة، وصرح فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc، أن فرق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز هو 6 سنوات فقط، ولا صحة لأي رقم آخر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يفرق معه في أي شيء.



وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل ونحب تانى ليه مسلسل ونحب تانى، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى .

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