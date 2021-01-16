tk.moss.gov | رابط تقديم الشكوى في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

السبت 16/يناير/2021 - 01:22 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

tk.moss.gov | رابط تقديم الشكوى في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

رابط تقديم الشكوى في برنامج تكافل وكرامة يبحث الكثير دائما من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة حتى من تقدموا ولديهم شكوى عن كيفية الاستعلام وتقديم شكوى لوزارة التضامن الإجتماعي، وبناء على ذلك قامت الوزارة بتوضيح الأمر وأنه على من يريد البحث أو الاستعلام أو تقديم شكوى يتم ذلك من خلال الرابط الألكتروني التابع لها توفيرا للجهد والتعب وكذلك دون الحاجة للذهاب للحهات المسئولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

شكاوى تكافل وكرامة
أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خدمة تقديم الشكوى على معاش تكافل وكرامة لمن لديهم أي شكوى من عدم الحاقهم بالوزارة أو تاخر صرف المعاش وغيرة من الأسباب التي تستدعي الشكوى، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بذلك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول على الرابط الإلكترونية لبوابة الاستعلام والشكوى لمعاش تكافل وكرامة (اضغط هنا).
- ثم يقوم المستحق بكتابة رقمة القومي بشكل صحيح.
- اضغط على استعلام.
- ظهور كافة التفاصيل المراد الاستعلام عنها.

tk.moss.gov | رابط تقديم الشكوى في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

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