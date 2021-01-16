نيمار يزين قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة انجيه

أعلن الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أنجيه اليوم السبت لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.









وجاءت قائمة البي إس جي على النحو التالي :-





"ميتشل باكير، عبدو ديالو، آنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، أليساندرو فلورينزي، إدريسا جايي، ماورو إيكاردي، أندير هيرير، مويس كين، برسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، كيليان مبابي، كيلور نافاس، نيمار جونيور، لياندرو باريديس، دانيلو بيريرا، تيموتي بيمبيلي، ماتياس راندرياماري، سيرجيو ريكو، بابلو سارابيا، ماركو فيراتي".









يُذكر أن بوكيتينو يعتبر ابرز الغائبين عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويتولى المسؤولية بدلاً منه مساعداه بيريز وميجيل داجوستينو.



