"التنمية المحلية": ندرب الشباب لمدة 3 أشهر على الصناعات الحرفية المطلوبة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت اليوم في توفير دورات تدريبية لمدة 3 أشهر للشباب بالمراكز الصناعية على مستوى 10 محافظات في عدد من القطاعات.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه يتم تدريب الشباب على الحرف التي تحتاجها المحافظات محل التدريب، موضحا أن بوابات المحافظات الإلكترونية أعلنت عن هذه الفرص التدريبية، والشباب يتقدمون على الفرص.



