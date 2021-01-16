الأرصاد عن التنبؤات الفصلية للشتاء: أكثر دفئا من الأعوام السابقة

السبت 16/يناير/2021 - 01:05 م
فصل الشتاء
فصل الشتاء
كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التنبؤات الفصلية للشتاء الحالي، مؤكدة أنه أكثر دفئا من الأعوام السابقة

وعن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، أعلنت أنه تسجل أعلى من المعدلات الطبيعية كما أننا لم نشهد برودة شديدة أو أمطارا خلال فصل الشتاء الحالي مثل الأعوام السابقة.

وأكدت أنه بالرغم من حالة الدفء من الوارد أن تتغير الأحوال الجوية في أي وقت، ويمكن اكتشاف ذلك قبلها بـ72 ساعة وتكون دقيقة بنسبة 95%.

وأشارت إلى أننا سنشهد، اليوم السبت وغدا الأحد، نشاطا كبيرا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجهة تحذيرا للسائقين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية الأفقية.

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