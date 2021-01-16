تأجيل دعوى سكان الزمالك لوقف أعمال حفر المترو إلى 13 مارس

السبت 16/يناير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
هدير حمزة

بعض أهالي منطقة الزمالك: مش هنقبل بمترو وسطينا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مها محمد كامل وإيمان رمضان، ونيفين حسين وميرفت جلال، من سكان منطقة الزمالك، والتى تطالب بوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس المقبل.

حملت الدعوى رقم 58108 لسنة 71 قضائية، والتي ذكر فيها أنه سبق وأقام المدعون دعوى قضائية لإلغاء قرار تحديد مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

وقالت الدكتورة مها الطرابيشي، إن قرار إنشاء مترو بمنطقة الزمالك غير صحيح ولا يليق بالمنطقة، مستطردة: «نعيش في الزمالك من زمان ومش هنستحمل ولا هنقبل بمترو وسطينا نهائي».

وأضافت آمال إسماعيل، أنهم سيستمرون في دعواهم القضائية لحين إصدار حكم نهائي وبات بمنع إنشاء المترو داخل المنطقة التي عرفت من عهدها بالعراقة والرقي.

من ناحية أخرى قال عدد من السكان إنهم فوجئوا بقرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور، للقيام بأعمال الحفر دون انتظار حكم القضاء الإداري في الدعوى المحجوزة للحكم، وكان يجب انتظار الفصل في القضية وعدم إصدار أي قرارات لوجود منازعة قضائية، واصفين القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

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