27 فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وقف قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

السبت 16/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة سمير صبري المحامي بالنقض ضد وزير النقل والمواصلات والتي يطالب فيها بإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس، للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل.

وقال صبري، إنه من أبناء محافظة أسوان أبا عن جدا وقد فوجئ بقيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، وثابت أن هذا القرار يحمل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.

وأضاف: ان القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومن جانب ثالث فإن هذا القرار يخالف توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد الذي قدم ومازال يقدم الكثير لمصر، ومن جانب رابع فإن هذا القرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس يخلق شعور لدى سكان الصعيد بوجود تفرقة وتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

واستكمل، أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور على النحو سالف الذكر مما يحق معه له إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار وبإلغائه بالكامل.

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محطة رمسيس قطارات الصعيد

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