"تنظيم الاتصالات": 25.5 ألف شكوى من الyنترنت الأرضي خلال 3 أشهر

السبت 16/يناير/2021 - 01:04 م
شكاوي الانترنت الارضي
شكاوي الانترنت الارضي
احمد الشيخ
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقرير الربع الرابع للعام المنصرم 2020، لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات، حيث تلقى 54.563 شكوى ضمنهم 25.548 شكوى انترنت ثابت (أرضي)، ذلك فى إطار حرص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصرى. 

وبلغ معدل شكاوى الانترنت الثابت 314 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97.1% كما بلغ متوسط وقت حل الشكوى 2.65 يوم.

شركة فودافون: بلغ معدل الشكاوى التى تم تلقيها تجاه شركة فودافون 746 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز 99.8%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 0.6 يوم. 

جاءت اهم شكاوى مستخدمى خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة فودافون بنسبة 79% عدم امكانية الاشتراك فى الانترنت، ونسبة 11% جودة الخدمة، ونسبة 7% خدمة عملاء غير مرضية، ونسبة 3% فواتير/ رصيد.

شركة أورانج: بلغ معدل الشكاوى التى تم تلقيها تجاه شركة أورانج 974 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97.3%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 1.7 يوم. 

جاءت اهم شكاوى مستخدمى خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة أورانج بنسبة 68% عدم امكانية الاشتراك فى الانترنت، ونسبة 23% جودة الخدمة، ونسبة 5%فواتير/ رصيد، ونسبة 1% خدمة عملاء غير مرضية.

شركة اتصالات: بلغ معدل الشكاوى التى تم تلقيها تجاه شركة اتصالات 1081 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز 99.8%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 2.4 يوم.

جاءت اهم شكاوى مستخدمى خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة اتصالات بنسبة 90% عدم امكانية الاشتراك فى الانترنت، ونسبة 6% جودة الخدمة، ونسبة 3% فواتير/ رصيد، ونسبة 1% خدمة عملاء غير مرضية. 

شركة وي: بلغ معدل الشكاوى التى تم تلقيها تجاه شركة وى 142 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93.1، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 4.8 يوم. 

جاءت اهم شكاوى مستخدمى خدمات الانترنت الثابت تجاه شركة وى بنسبة 83% من جودة الخدمة، 11% عدم امكانية الاشتراك فى الانترنت، ونسبة 5% فواتير/ رصيد، ونسبة 1% عدم وضوح العروض التسويقية.

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