قصي حاتم يطرح "يا حبك" عبر اليوتيوب









تعاون جديد يجمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الفنان الملحن علي صابر بأغنية جديدة حملت عنوان "يا حبك" إختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي، مظهراً بها مشاعر العشق والإشتياق في كلماتها وإحساسه الجميل الذي قال في مقدمتها:





ياحبك الميروح من گلـبـي





ياوجهـك الميغيب عن بالـي





ياعطرك المافارگ انفاسـي





يالكلشي بيـك ايغير احوالـي



