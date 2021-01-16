مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

السبت 16/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (7 طن "أسماك مُجمدة مستوردة") بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط (2،64 طن "أسماك – كبدة مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2،18 طن "مصنعات وهياكل دواجن - كبدة") بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية المدون عليها مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5،3 طن سلع غذائية "أرز – مكرونة") معبأة داخل عبوات لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقُدرت بمبلغ (160369 جنيه) طبقًا لتقرير الجهات المعنية.

ضبط ( 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية) معبأة داخل خزانات وعبوات وأجولة بأحجام مختلفة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – (6 ماكينة خط إنتاج – 6044 عبوة فارغة معدة للتعبئة – 2000 إستيكر لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع للأسمدة الزراعية بدون ترخيص ) بمحافظة الدقهلية.

ضبط ( 2،95 طن مواد خام غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية) تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الدهانات والبويات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات والبويات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية

ضبط (12 طن "أسمدة زراعية") خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى محظور تداولها قدرت بــ (42000 جنيه) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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