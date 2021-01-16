'العسومي' حصريًا مع تغريد حسين على شاشة النيل الدولية

قالت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، إن القناة سوف تواصل خلال المرحلة المقبلة، استضافة العديد من الشخصيات والرموز المتميزة في الكثير من المجالات؛ وذلك لإثراء الشاشة بموضوعات مختلفة ومتنوعة، وبما يتماشى مع الأحداث الجارية.





وأضافت رئيس قناة النيل الدولية في بيان لها، أن برنامج "حصريًا" سجل حوارًا مع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تناول فية دور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية.





وأشاد "العسومي" بالدور المهم والبارز للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم العمل العربي المشترك، كما تطرق اللقاء للتعاون بين البرلمان العربي وبرلمانات العالم، وأهم الملفات المطروحه في عام 2021.



