زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب إيران

السبت 16/يناير/2021 - 12:45 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في إيران، عن وقوع زلزال قوي بمقياس 5.5 درجة ريختر، بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

 

وبحسب تقرير مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، وقع الزلزال، الليلة الماضية، على عمق 19 كيلو مترا من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطى العرض الشمالى 26.67 والطول الشرقى 55.21 درجة.

 

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه لم ترد أى تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.


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