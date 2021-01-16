"الجوازات" تواصل تيسير إجراءاتها أمام الحالات الإنسانية (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية. 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
"الجوازات" تواصل تيسير إجراءاتها أمام الحالات الإنسانية (صور)
"الجوازات" تواصل تيسير إجراءاتها أمام الحالات الإنسانية (صور)
"الجوازات" تواصل تيسير إجراءاتها أمام الحالات الإنسانية (صور)
"الجوازات" تواصل تيسير إجراءاتها أمام الحالات الإنسانية (صور)

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الحالات الانسانية الجوازات

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