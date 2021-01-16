أمطار علي هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

السبت 16/يناير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأحد:

أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة (50% تقريبًا)   على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة إلي متوسطة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء 

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 
 
أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وانشط أحيانًا علي شمال الصعيد 

يوم الأربعاء المقبل:


أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

 أمطار خفيفة الي متوسطة (50 % تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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