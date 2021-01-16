24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 16/يناير/2021 - 12:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 24092 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 24715 إصابة أمس)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.9% من المرضى الجدد.

 

وفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4674 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3253 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 590 حالة وفاة جديدة، مقابل 555 وفاة أمس، فيما تماثل 27311 مريضا للشفاء.

 

وكانت روسيا، أجرت حتى الآن أكثر من 96.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 583 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 613 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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