مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بوليد سليمان كأساسيا في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.





ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء غد الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويدرس موسيماني إشراك وليد سليمان في مركز رأس الحربة الصريح بدلا من الكونغولي والتر بواليا والذي تعاقد معه النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادما من الجونة لمدة 4 مواسم مقبلة.





ويأتي تفكير موسيماني في إشراك واليد سليمان في مركز رأس الحربة بعدما تألق اللاعب وظهر بمستوى مميز في المباريات التي شارك فيها والتي كان أخرها أمام الإنتاج الحربي وسجل هدفين بعدما حل بديلا في الشوط الثاني.









ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه الزمالك.



