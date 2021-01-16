انخفاض كبير.. تسلسل زمني لإصابات كورونا خلال أسبوع

شهدت إصابات فيروس كورونا في مصر، انخفاضًا ملحوظًا، خلال الأسبوع المنصرم، لتسجل وزارة الصحة، 879 إصابة جديدة أمس الجمعة، مقارنة بـ1022 إصابة و59 وفاة يوم الخميس.





ويرصد "الفجر"، تسلسلا زمنيا لإصابات فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع:





السبت.. 989 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان في مصر، 989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.





الأحد.. 993 إصابة

وانخفضت الإصابات قليلًا في اليوم التالي، لتسجل الوزارة، 993 حالة جديدة و55 وفاة، يوم الأحد.





الاثنين.. 961 إصابة

وسجلت وزارة الصحة، الاثنين، 961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.





الثلاثاء.. 970 إصابة

واستقرت الإصابات، يوم الثلاثاء، لتسجل وزارة الصحة، 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.





الأربعاء.. 996 إصابة

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 996 حالة جديدة بكورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، لافتةً إلى وفاة 58 حالة.





الخميس.. 1022 إصابة بكورونا

وسجلت وزارة الصحة، الخميس، 1022 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة.





الجمعة.. 879 إصابة

وانخفضت الإصابات، أمس الجمعة، بشكل ملحوظ، حيث سجلت الصحة، 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.





وبلغت إجمالي الإصابات المسجلة في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة 154620 حالة، بينها 121792 حالة تم شفاؤها، و8473 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



