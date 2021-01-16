بكلمات مؤثرة..درة تعلن عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل

السبت 16/يناير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة درة، عن اشتياقها الشديد لوالدها الراحل، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة صورة لها برفقة والدها، وعلقت عليها قائلة:" مفتقداك جدًا يا بابا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي من تأليف محمد الدباح، ريم القماش، وإخراج محمود كامل، بطولة عمر الشناوي، رامي وحيد، والطفلة ريم عبد القادر، نهال نور، صالح عبد النبي، حسن مالك، زياد الشرقاوي، محمد نبيل، سارة نجيب، ريهام نبيل.

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