تفعيلاً للمبادرة الرئاسية.. محافظ الفيوم يتابع تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ اليوم، اجتماعًا مع ٍعددٍ من مسئولي البترول وشركات الغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي بشتى أرجاء المحافظة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم، والمهندس أحمد سعيد حافظ مدير عام التسويق بشركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمهندس أحمد المتولي مدير منطقة شمال الصعيد لشركة "غاز تك" والمهندس محمد عبد المنعم مدير عام التشغيل والصيانة بشركة "كار جاس" والمهندس مصطفى محمد مدير محطات الغاز الطبيعي بالفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فضلًا عن التوسع في استخدامه منزليًا حفاظًا على البيئة، واستعراض آليات العمل ووسائل التنسيق بين الجهات خلال تنفيذ وإنشاء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بجانب مراجعة مواقع المحطات والأماكن البديلة لها، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة التنسيق بين مسئولي شركات الغاز والأجهزة التنفيذية لتدخل تلك المحطات حيز الخدمة بكامل طاقتها فى أسرع وقت ممكن.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على تنفيذ المحطات طبقًا للاشتراطات الفنية ومراعاة وسائل الحماية المدنية، لافتًا إلى التنفيذ تبعًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا أنه مزمع إنشاء وتأهيل 20 محطة غاز، بواقع 13 محطة من خلال شركة " غاز تك" و7 محطات بواسطة شركة "كار جاس".





ومن جهتهم استعرض مسئولو شركات الغاز، بعضًا من مطالبهم بشأن توفير أحمال الطاقة الكهربية اللازمة للمحطات، وتحديد المواقع التى سيتم تأهيلها إضافة للمواقع المزمع انشاء محطات غاز جديدة عليها بجانب المحطات القائمة بالفعل، فضلًا عن تذليل العقبات وتيسير إجراءات التراخيص من قبل مسئولي مجالس المدن، وأكد المحافظ على التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بتذليل العقبات أمام شركات الغاز لتنفيذ أعمال المحطات، مشددًا على رد الشيئ لأصله حال تنفيذ الأعمال من قبل شركات الغاز.





وأكد المحافظ، على البدء بالمحطات بالمواقع ذات الكثافات السكانية العالية والأسهل في الإجراءات والأقل تكلفة اولًا استثمارًا للوقت والجهد، وسرعة العمل على أسس علمية منظمة من خلال خطط محكمة والبعد عن العشوائية والعمل من خلال التنسيق المتبادل، مع مراعاة تنفيذ المحطات بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن تنفيذ محطات الغاز الطبيعي يتم من خلال شروط دقيقة وآليات قانونية وضوابط واضحة، سواء المملوكة للدولة أو لشركات الغاز أو للمستثمرين من القطاع الخاص.





وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف المواقع التى تمت معاينتها لإنشاء محطات للغاز الطبيعي بشتى أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن 22 ألف أسرة بالفيوم، تم توصيل لهم خدمة الغاز الطبيعي فى الفترة من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠٢٠٦٣٠، وجاري التوسع خلال العام الحالي.





ولفت نائب المحافظ إلى التنسيق مع فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والبنك الأهلى بالفيوم، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإبرام بروتوكول تعاون لتقديم تيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم أو شراء سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن تحويل تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي تأخذ أهمية خاصة على مستوى الدولة.





وأشار إلى أنه جارى تحديد مواقع على الطرق الرئيسية لتكهين السيارات لإحلالها بسيارات تعمل بالغاز، مع وضع الآليات المناسبة لمالكيها في هذا الصدد، موضحًا أن هناك 4200 سيارة "بيك أب" بمختلف خطوط السير الداخلية بين المحافظة والمراكز ومنها إلى القرى، فضلًا عن سيارات الميكروباص التى مر عليها أكثر من 20 عامًا، لافتًا انه من المستهدف تحويل 6500 سيارة "بيك أب" للعمل بالغاز الطبيعي.



