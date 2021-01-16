رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)

السبت 16/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي، وذلك بعد أعمال رفع كفاءة وصيانة تلك المحركات في الورش الكبرى المتخصصة، لضمان استدامة المحركات والطلمبات داخل محطات الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عصمت، أنه توجهت لجنة فنية إلي الورش الكبرى بمدينة العبور، بأشراف المهندس مجدي سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية، وبرئاسة المهندس عصام العلاف مديرعام التشغيل والصيانة، وذلك للوقوف على ما تم من إصلاح وصيانة أكبر محركات الشركة بقدرة 860 ك \ وات، وبهدف المتابعة ونقل الخبرات بين مهندسو الشركة.

وأشار رئيس مياه القناة، عن استمرار أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء أستخدم شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية، مشيرًا أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)
رئيس مياه القناة: إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة داخل محطات الصرف الصحي (صور)

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رئيس شركة مياة القناة الصرف الصحي

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