سمير صبري للفنانين المتكبرين :" تعالوا شوفوا بساطة فريد شوقي ورشدي أباظة"

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اعرب الفنان سمير صبري عن استيائه الشديد من تصرفات بعض الفنانين الذين يمتلكهم العظمة والتكبر بدون داعي، مُشيرًا إلى أنه يفتقد زمن الفن الجميل؛ لأنه كان ممتلئًا بالإبداع والفن الراقى.



وقال سمير صبري خلال لقائه في برنامج"واحد من الناس "مع الإعلامي عمرو الليثي أنه كان يفضل العمل مع الفنان فريد شوقى، ورشدى أباظة، مُضيفًا :"زمان وأحنا بنصور وكنا صغيرين أنا وعادل إمام، اتذكر في فيلم "نص ساعة جواز" كانت شادية بتجيب أكل لكل اللى موجودين وماجدة الخطيب يوم تجيب أكل و، ونقعد ناكل كلنا على الأرض، وكانوا يندهوا علينا أنا وعادل اللى واخدين أدوار صغيرة، وناكل معاهم، كان في ألفة وجمال وبساطة في النفوس، ولذلك قلبى بتحصر على ما أراه هذه الأيام".



وأوضح الفنان سمير صبري، أن عبد الوهاب هو من طلب منه أن يقوم بإجراء لقاء عن أم كلثوم، مُشيرًا إلى أنه كان يتوجه دائمًا مع الهندسة الإذاعية بماسبيرو لمتابعة حفلات أم كلثوم.



ثم حكى عن تفاصيل الحوار الذي قام بإجرائه معها قبل وفاتها، مُشيرًا إلى أنه تواصل معها، وأخبرها أنه يتمنى أن يقوم بإجراء حوار معها فأخبرته أن يتوجه لها في المطار.



وأضاف سمير صبري:"سجلت معاها الحوار فى المطار والحمد لله، وعندما سألتها لو لم تكونى أم كلثوم المطربة من تكونى، قالت أكون حارس مرمى بالنادى الأهلي؛ لأن حارس المرمى يدافع ويحفظ ويصون، وأنا مصرية وفلاحة أدافع عن بلدى وأصون أرضى وأحافظ عليها".