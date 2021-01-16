مصدر أمني يوضح حقيقة استشهاد مُجند بشمال سيناء

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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستشهاد مجند شرطة إثر إنفجار حزام ناسف كان بحوزة أحد العناصر الإرهابية بشمال سيناء وأكد المصدر أن ما تم تناولة فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة وأن حقيقة الواقعة تتمثل



فى وفاة المجند المُشار إليه إثر تعرضه لحادث سير فضلًا عن أن جهة عمل المجند المذكور قوات أمن الجيزة وليس من مديرية أمن شمال سيناء.