تعديل موعد مباراة الجزيرة المطروحي ومالية كفر الزيات

السبت 16/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
قررت لجنة المسابقات " القسم الثاني" بالإتحاد المصري لكرة القدم تعديل ميعاد مباراة الجزيرة المطروحي ومالية كفر الزيات لتقام يوم الأربعاء 20 يناير بدلا من الأثنين 18 يناير بسبب تضارب الميعاد مع ميعاد خوض الفريقين مباراة التمهيدي الثاني لكأس مصر .

يذكر أن لجنة المسابقات إعتمدت فوز مالية كفر الزيات بالفوز بنتيجة 0/3  نتيجة عدم حضور سيارة الأسعاف في ملعب المباراة والتي يستضيفها الجزيرة المطروحي، وتقدم الجزيرة بتظلم وقبلت لجنة المسابقات التظلم وحددت ميعاد 18 يناير لإقامة المباراة قبل أن يتم تعديلها مرة أخري.

كما تم تعديل ميعاد مباراة الفريق المطروحي أمام فاركو في الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني لتقام يوم السبت الموافق 23 يناير بدلا من الخميس 21يناير.

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