في حالة وجود شخصين مصابين بكورونا في نفس المنزل.. التزم بهذه الخطوات (فيديو)

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إنه لابد من الاستمرار في التعايش مع فيروس كورونا، وذلك من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامة، ونظافة اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي.





وأشار "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن 65% من مصابي كورونا على مستوى العالم يتلقوا علاجهم في المنازل خاصة بعد انتشار الفيروس بشكل واسع، لافتا إلى أن هناك عائلات كاملة تصاب بالفيروس.



