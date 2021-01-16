في حالة وجود شخصين مصابين بكورونا في نفس المنزل.. التزم بهذه الخطوات (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إنه لابد من الاستمرار في التعايش مع فيروس كورونا، وذلك من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامة، ونظافة اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي. 

وأشار "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن 65% من مصابي كورونا على مستوى العالم يتلقوا علاجهم في المنازل خاصة بعد انتشار الفيروس بشكل واسع، لافتا إلى أن هناك عائلات كاملة تصاب بالفيروس.

ونوه بأنه يجب أن يعزل كل مصاب بفيروس كورونا في غرفة منفردة في حالة إصابة أكثر من شخص في المنزل والواحد، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يظل المصاب مرتدي الكمامة ويحافظ على نظافة اليدين. 

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