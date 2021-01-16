إبراهيموفيتش: دوناروما هو أفضل حارس في العالم

تحدث المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب أي سي ميلان الإيطالي، مع صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الجمعة، في عدة أمور على رأسها فترة إصابته بفيروس كورونا.













وصرح إبراهيموفيتش: لم أكن أعرف ماذا أفعل في ذلك الموقف، كنت معزولًا في غرفة أتحدث إلى الجدران، كنت انتظر الأعراض.









وأضاف: في البداية أصيبت بصداع ثم ألم في الظهر، لم أتعرض للحمى أبدًا، وبعد 16 يومًا قالوا لي إن مسحتي اصبحت سلبية، ولكني قمت بالتمارين في المنزل، ولكن الآمر مُمل.









وبسؤاله عن عدد المباريات التي لعبها خلال مسيرته؟ أجاب: لا أريد التحدث عن ذلك، لأنني أشعر بالتقدم في العمر، الآن اعمل على تطوير فريق شاب، إنه أمر مختلف عكس الذي اعتدت عليه، ولكن عندما أنجح في ذلك تغمرني السعادة.









وأكد: من وجهه نظري ان دوناروما حارس الروسونيري هو الأفضل في العالم، لكني لم أقل له ذلك أبدًا، يجب أن يستمر في الطموح، وليس من الطبيعي أنه لم يلعب في دوري الأبطال حتى الآن.









وعن شراء بلاي ستيشن 5 لبعض زملائه في الفريق؟ اختتم حديثه: سألتهم جميعًا من يريد الحصول عليه بسعر جيد، ثم اشتريته للذين طلبوا ذلك، ثم أخبرتهم أنه مجاني، بالنسبة للآخرين قد فات الاوان.



