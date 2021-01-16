ضبط 188 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 78181 حكما قضائيا متنوعا

السبت 16/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 188 قطعة سلاح نارى، بحوزة 154 متهم) وذلك على النحو التالى:
(14) بندقية آلية.
(21) بندقية خرطوش.
(14) طبنجة.
(139) فرد محلى.
(461) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
(231) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (78181) حكم قضائى متنوع.. بإجمالى (6258) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:
(333) حكم جناية.
(24522) حكم حبس جزئى.
(4667) حكم حبس مستأنف.
(37256) حكم غرامة.
(11403) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (219) قضية مخدرات.. بإجمالى (250) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (36٫250 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (38٫496 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫487 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫670 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الشابو وزنت ( 604 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (407 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت ( 250 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (112 جرام).
عدد (5730) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (52) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (297) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25539) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



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