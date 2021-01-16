نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

السبت 16/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دخل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات عدة أندية إماراتية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى اللاعب ٣ عروض من أندية إمارتية للتعاقد مع في الميركاتو الشتوي الحالي، والحصول على خدماته خاصة وأنه سبق له اللعب بقميص نادي العين الإماراتي قبل الانتقال للأهلي.

وتك التوصل مع اللاعب من قبل بعض الوسطاء لاستطلاع رأيه حول إمكانية رحيله عن الأهلي، والعودة للدوري الإمارتي مرة أخرى.

وأكد الشحات للوسطاء بأن هذا الملف متروك للنادي الأهلي، حال تلقيه عرضًا رسميًا للرحيل عن القلعة الحمراء، لأنه مرتبط بعقد مع النادي الأحمر.

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