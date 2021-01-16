جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط مرتكبي جرائم السرقة

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، جهودها لملاحقة وضبط مرتكبى جرائم السرقة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:





ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال تردده على أحد المولات التجارية، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب (المغافلة)، كما إعترف بإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وأتهموا بالسرقة.





ضبط (شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) وبحوزته (هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة) وبمواجهته أقر بشرائه للهاتف المحمول المشار إليه من ( عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة)، كما أضاف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول إعترف بسرقته للهاتف المحمول المشار إليها بإسلوب ( المغافلة)، وبإستدعاء صاحبة الهاتف المحمول تعرفت عليه وأتهمت المتهم الثانى بالسرقة.





ضبط ( سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) حال إستقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بتمكنه من الإستيلاء عليها عقب عثوره على مفتاح التشغيل الخاص بها، بقصد مساومة مالكها لإعادتها نظير مبلغ مالى، وبإستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها وإتهمته بالسرقة.





ضبط ( عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته (مفتاح مصطنع) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بإستخدام المفتاح المضبوط، وبإستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها وإتهمه بالشروع فى سرقتها، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب (المفتاح المصطنع) بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة وإتهمه بالسرقة.





ضبط ( عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب (توصيل الأسلاك)، كما أقر بسرقته مركبة "توك توك" بذات الإسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه سيئ النية (4 عاطلين، لهم معلومات جنائية) أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها وبإستدعاء صاحبها تعرف عليها وإتهم المتهم الأول بالسرقة.





ضبط (عاطلين، لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين )وبحوزتهما (سلاح أبيض) وذلك حال إستقلالهما مركبة توك توك، وبمواجهتما أقرا بإستلائهما على المركبة المشار إليها من (سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) كرهًا عنه بتهديده بالسلاح المضبوط ولاذا بالفرار، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة بالإكراه.





ضبط ( سيدتان، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزتهما (حقيبة بداخلها كمية من الملابس مجهولة المصدر) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة)، وبإستدعاء صاحب المحل المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الإسلوب، وكذا الإستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب ( النشل) وإقرا بإرتكابهما عدد 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إستدعاء المجنى عليهم وإتهموهما بالسرقة.





ضبط ( عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ) وبحوزتهما ( سماعة طبية – جهاز قياس ضغط الدم – جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم ) مجهولى المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات، وإعترفا بإرتكابهما عدد 2 حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب (الضغط على الكابود)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.





ضبط (حارس عقار، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزته (طبنجة صوت - عدد 25 طلقة صوت – جراب طبنجة – هاتف محمول – مبلغ مالى) وذلك حال إستقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم، وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة أحد الأشخاص( سائق بإحدى شركات تأجير السيارات، مقيم بدائرة القسم ) حيث ورد للأخير إتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط وإستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار بسيارته، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن سيارته المضبوطه هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة بالإكراه.





ضبط (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبمناقشة الأخير قرر بسابقة إكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى، وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام ( عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بسرقة الدارجة النارية المشار إليها والإتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب ( توصيل الإسلاك).





ضبط ( عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبحوزته ( دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه عدد 2 حادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



