ضبط عاطل لحيازته دارجة نارية دون لوحات وسلاح ناري بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل لحيازته على دارجة نارية دون لوحات مجهولة المصدر وسلاح ناري بمنطقة الجمالية.





وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار.





وبمواجهته اعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وارتكابه عدد 2 حادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



