الحدود وسد النهضة.. امتداد الصراع بين السودان وإثيوبيا

السبت 16/يناير/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
امتد الصراع بين السودان وإثيوبيا، من أزمة سد النهضة، بسبب تأثيره على سد الرصيرص السوداني، لتشمل النزاع على الحدود، والمناطق الواقعة بين البلدين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن امتداد الصراع الإثيوبي السوداني الذي انتقل من أزمة سد النهضة لتشمل النزاع على الحدود.

أزمة سد النهضة 
لا تزال أزمة سد النهضة عالقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني عضو المجلس محمد الفكي سليمان، أن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة.

وقال الفكي سليمان، إن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح.

وأضاف أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني، وقال "موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها".

النزاع على الحدود 
ولم تتوقف الصراعات بين إثيوبيا والسودان، عند ملف سد النهضة، لتنتقل إلى النزاع على الحدود، ليقول المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، "ندعو إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود بوسعنا استردادهما لكننا لا نرغب بالحرب".

وتابع الفكي، أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا؛ لأنها سودانية باعتراف العالم كله.

شكوى لمجلس الأمن 
ولم يستبعد عضو مجلس السيادة السوداني، تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن على خلفية أزمة الحدود وقد نطلب وثائق وخرائط تاريخية من بريطانيا.

وأوضح أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.

وكان الجيش الإثيوبي، نفى اليوم، السبت، اختراق طائرة عسكرية تابعة له الأجواء السودانية منذ أيام قليلة. 

وقال رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: "لسنا بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال، موضوع التعديات في الحدود مع السودان لا يمكن اعتباره احتلالا". 


فيما أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا؛ لأنها سودانية باعتراف العالم كله.

وقال الفكي في مؤتمر صحفي: "ندعو إثيوبيا للانسحاب من منطقتين على الحدود بوسعنا استردادهما لكننا لا نرغب بالحرب"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكر "الفكي" أن الجيش السوداني سينفتح علي كامل الأراضي السودانية، مضيفا "لا نسعى لأي نزاع مسلح مع جيراننا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضه النزاع الحدود الفجر اخر الاخبار اثيوبيا والسودان

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يومين

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

منذ نصف ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ يوم

في ذكرى انضمامه للقلعة الحمراء.. حكاية "حقيبة الفلوس" التي رفضها أبوتريكة من أجل الأهلي

منذ ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ يوم

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة

الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة

خبير عن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون موافقة مصر: "محاولة لفرض الأمر الواقع" (فيديو)

بعد مرور 8 أيام من مفاوضات سد النهضة.. كيف أظهرت إثيوبيا تعنتًا غريبًا خلال الاجتماعات؟

شاهد.. عمرو أديب: "اللي إثيوبيا بتعمله مينفعش.. بتمارس لوع"

السودان يرفض التفاوض.. آخر تطورات أزمة سد النهضة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:27 م

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

نجم الأهلي مطلوب من ٣ أندية في الإمارات

12:06 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

08:37 م

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض