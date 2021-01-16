حكومة هونج كونج تعارض "بشدة" تقرير الكونجرس الأمريكي

السبت 16/يناير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قالت حكومة هونغ كونغ، إنها تعارض "بشدة" تقرير الكونجرس الأمريكي الذي ينتقد طريقة تعامل بكين مع المدينة، ووصف التقرير بأنه "متحيز وذو دوافع سياسية ولا يعكس الحقيقة".

وقالت حكومة المركز المالي في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة أن "حماية الأمن القومي من خلال التشريع يتماشى مع الممارسات الدولية."

وقد ذكر التقرير السنوي للجنة التنفيذية للكونجرس من الحزبين بشأن الصين هذا الأسبوع أنه تم "تفكيك" إطار "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ، مما يقوض بشدة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان التي طالما ظلت المدينة تتمتع بها.

كما قال التقرير إن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين خلال الصيف على المستعمرة البريطانية السابقة يهدد بشكل مباشر حق سكان هونج كونج في الإجراءات القانونية الواجبة وحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات. ويضيف: "من الواضح أن التشريع يهدف إلى استهداف وترهيب وإسكات المجتمع المدني القوي في هونغ كونغ".

وردت هونغ كونغ بقولها أنه خلافًا للادعاءات الخاطئة بأن القانون يقوض إطار "دولة واحدة ونظامان"، فإن الصين "لها الحق في التشريع لهذه المسألة" ضمن هذا الإطار.

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