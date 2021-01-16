ضبط أحد الأشخاص لإدارته منظومة لبث القنوات المشفرة بالقاهرة

السبت 16/يناير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة لضبط المتعاملين فى مجال جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت من ضبط (صاحب ومالك شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ) لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وكذا بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل الشركة المشار إليها على ( عدد 25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – عدد 23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – جهاز لتجميع وتوزيع القنوات وإعادة بثها للمشتركين – جهاز مكبر لتقوية الإشارة – عدد 4 قطع LNP لاستقبال القنوات الفضائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط أحد الأشخاص لإدارته منظومة لبث القنوات المشفرة بالقاهرة
ضبط أحد الأشخاص لإدارته منظومة لبث القنوات المشفرة بالقاهرة

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