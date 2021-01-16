أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الغد (فيديو)

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من عودة نشاط الرياح اعتبارا من اليوم ويستمر حتى الغد، وسيصاحب نشاط الرياح أتربة ورمال مثارة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن مستوى الرؤية سينخفض على الطرق السريعة والصحراوية بسبب نشاط الرياح، مناشدة السائقين القيادة بهدوء، لافتة إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاض، وستظل في نفس معدلاتها المنخفضة حتى منتصف الأسبوع.



