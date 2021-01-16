كشف ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها
السبت 16/يناير/2021 - 11:41 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها.
تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين فى المشاجرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين فى المشاجرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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