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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها.



تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين فى المشاجرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

