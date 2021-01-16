كشف ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها

السبت 16/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مشاجرة بكفر الشيخ وضبط طرفيها.

تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل، نجلها "مصابين بجروح") وطرف ثان: ("نجار" مصاب بجروح) لخلاف على ملكية مدفن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين وبحوزتهم (كتر - مطواه) المستخدمين فى المشاجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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