لأول مرة .. "تنظيم الاتصالات" يصدر تقرير حول إستجابة الوكلاء لشكاوى مالكي أجهزة التليفون المحمول

السبت 16/يناير/2021 - 11:37 ص
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
احمد الشيخ

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أصدر الجهاز التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر٢٠٢٠)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوىمستخدمي أجهزة المحمولوخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ولأول مرة يصدر الجهاز تقرير حول شكاوى المستخدمين من أجهزة المحمول نفسها وليس الخدمة فقط ومدى استجابة وكلاء شركات الأجهزة المحمولة بالسوق المصري لشكاوى مالكي أجهزة التليفون المحمول.

حيث كشف التقرير عن أن إجمالي الشكاوى التي تم تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مالكي أجهزة المحمولة تجاه الوكلاء بلغ ١٫٢٧٨شكوى خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، وبلغت نسبة حل الشكاوى ٨٥٪، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى ٤٫٥ يوم، وجاءت اهم شكاوى مستخدمي أجهزة المحمول كالاتي:


٤١٪ تظلم من نتيجة الفحص الفني، ٣٥٪ تأخير في مدة صيانة الأجهزة، ١٤٪ رفض الاستبدال، ١٠٪ تكرار العيب بعد اصلاح الجهاز. 

وجاء متوسط وقت حل الشكاوى لكل وكيل: ١٫٨ يوم لشركة سكاي، ٢٫٦ يوم لشركة صافي، ٥٫٢ يوم لشركة راية للتوزيع، ٥٫٧ يوم لشركة I2 ، ٥٫٧ يوم لشركة رؤية.

ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب).

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