انفجار ضخم في بلدة لبنانية على الحدود السورية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع انفجار في مدينة القصر اللبنانية، الواقعة على الحدود السورية، أسفر عن خسائر مادية فقط.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، وقع الانفجار نتيجة حريق في محطة للبنزين، ولم توضح أسبابه.

وفي وقت سابق، وقع انفجار داخل مستودع لقوارير الغاز في نفس البلدة، حسبما ذكرت قناة الـ"LBCI".

وكشفت المعلومات الأولية، أن المستودع له علاقة بالمهربين، في حين أصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن "انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية".